Astrid Steharnig-Staudinger ist neue ÖW-Chefin

„Die Welt ist im Wandel, und so auch das Reisen und der Tourismus. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Gäste, die zu uns kommen, ihre Leidenschaften, Wünsche, aber auch die Art und Weise wie sie sich informieren, entscheiden, buchen, konsumieren und reisen ändern sich", sagt Steharnig-Staudinger. "Um weiter voranzutreiben, was Österreich so einzigartig macht, braucht es ein Zusammenspiel aller Kräfte. Ich setze auf Kooperation und unverwechselbare Kampagnen – mit Ländern und deren Einrichtungen, der Wirtschaft, aber auch mit Medien und Meinungsbildnern."

Noch-ÖW-Chefin Lisa Weddig hat im Herbst 2022 aus privaten Gründen um vorzeitige

Auflösung ihres Dienstverhältnisses ersucht und angekündigt für die Funktion der Geschäftsführung nur mehr bis Ende März 2023 zur Verfügung zu stehen. „Als Präsidentin der Österreich Werbung möchte ich mich herzlich bei Lisa Weddig bedanken. Sie hat die Österreich Werbung in sehr herausfordernden Zeiten übernommen und dafür gesorgt,

dass Österreich auch in Krisenzeiten international als beliebtes, sicheres und leistbares Urlaubsland positioniert wird“, so Kraus-Winkler weiter.

Um laut ÖW einen möglichst nahtlosen Übergang zu gewährleisten, wurde der Ausschreibungsprozess rasch gestartet. Die Stellenausschreibung wurde im November veröffentlicht, Bewerbungen konnten bis 2. Jänner an das Präsidium der ÖW gerichtet werden. Insgesamt hatten sich 33 Kandidatinnen und Kandidaten für den Job beworben.

Astrid Steharnig-Staudinger wird die Funktion mit 1. Mai 2023 übernehmen und für fünf Jahre bestellt. Die Firma Linking Brands wird unter neuer Geschäftsführung weitergeführt, Steharnig-Staudinger wird sich aus dem Unternehmen vollständig zurückziehen.