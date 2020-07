Pototschnig wechselt zu Österreich Werbung

In dieser Funktion ist Pototschnig seit Anfang Juni für die strategische Ausrichtung und das Marketing des internationalen Netzwerkes der Österreich Werbung, zu dem 21 Auslandbüros gehören, verantwortlich.



Ihre Aufgaben drehen sich um die Vertiefung der internationalen Marktbearbeitung und um die "zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Marketing, mit Schwerpunkt auf digitalem Marketing".



Pototschnig kommt von dem deutschen Unternehmen Elégance, dessen Head of International Licence Business für Asien und Europa sie war. Davor arbeitete sie für Willy Bogner, Escada München und L'Oréal im Produkt- und Lizenz-Management. Ihr Berufslaufbahn begann bei J. Walter Thompson in Wien.