Österreich Werbung intensiviert Vermarktung

Die mit diesem Sonderbudget realisierte Kampagne Jetzt. Österreich läuft seit 27. Juni 2013 und läuft einen Monat in Österreich und in Deutschland. Im Nachbarmarkt wird schwerpunktmäßig in den Regionen Bayern und Baden-Württemberg geworben sowie laufende Marketingaktivitäten wie etwa die Sommerglücksmomente-Kampagne intensiviert.



Das Media-Mix besteht aus Hörfunk-Werbung - zwei 30-Sekunden-Spots, die zum Buchen auffordern und auf Austria.info verweisen - Online, Social Media, Direct Mails und Pressearbeit bestehen. Der Online-Flight besteht einerseits aus der Display-Marketing-Kampagne, die auf reichweitenstarken Werbeträgern und in Netzwerken in Österreich und Deutschland platziert sind. Und andererseits werden Interessenten und Kontakte auf Austria.info/jetzt abgeholt.