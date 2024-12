Teilzeit als neue Norm: Anstieg um 30 Prozent binnen zehn Jahren

Teilzeit wird zur neuen Norm am österreichischen Arbeitsmarkt. Laut Mikrozensus-Arbeitserhebung stieg die Zahl der Teilzeitstellen binnen zehn Jahren um 30 Prozent gestiegen. Waren 2013 rund 950.000 Menschen in Teilzeit gewesen, waren es 2023 1,25 Millionen . Gleichzeitig stieg die Zahl jener, die Vollzeit, arbeiten "nur" von 2,61 auf 2,69 Millionen. Daraus ergibt sich, dass die Zahl der pro Woche geleisteten Arbeitsstunden von 32 auf 30 Stunden zurückging.

Teilzeit betrifft in Österreich 986.000 Frauen und 261.000 Männer. Mit 51,6 Prozent zählt Österreichs Teilzeitquote der Frauen zu den höchsten in Europa, im EU-Schnitt beträgt sie lediglich 29,3 Prozent. Jene der Männer liegt hingegen nur leicht über dem europäischen Durchschnitt.

"Immer mehr Menschen in Österreich arbeiten Teilzeit, befristet, geringfügig oder in Leiharbeit. Im Jahr 2013 stand weniger als ein Drittel der unselbstständig Erwerbstätigen in solchen Beschäftigungsverhältnissen, 2023 waren es 36,7 Prozent", erklärte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Die Teilzeitquote stieg in diesem Zeitraum von 26,7 auf 31,6 Prozent. "Nur die Niederlande haben in der EU eine noch höhere Teilzeitquote", so Thomas.

Ebenfalls stark nach oben gegangen, nämlich um 20 Prozent, ist die Zahl der Befristungen. 2023 befanden sich 243.000 Menschen in zeitlich befristeten Dienstverträgen, nach 203.000 im Jahr 2013. Bei Leiharbeit gab es einen Zuwachs von 14,5 Prozent auf 85.000, bei geringfügiger Beschäftigung ein Plus von 9,9 Prozent auf 191.000. Die Zahl freier Dienstverträge sank gegenüber 2013 um 20,5 Prozent auf 30.000.