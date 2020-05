Arbeitslosigkeit im Dezember um 6,9 Prozent gestiegen

Die Schuldenkrise, der Wachstumsknick in Europa und der frühe Wintereinbruch haben auf dem österreichischen Arbeitsmarkt deutliche Spuren hinterlassen. Im Dezember stieg die Zahl der Arbeitslosen um 6 Prozent auf 322.981. Dazu kommen 62.457 Arbeitnehmer – eine Steigerung um fast 12 Prozent –, die an Schulungen des Arbeitsmarktservices teilnehmen. In Summe hatten 385.438 Personen keinen Job, um 6,9 Prozent mehr als noch Ende 2011.

Hauptverantwortlich für den Anstieg der Arbeitslosigkeit sind die schwache Konjunktur und der frühe Wintereinbruch. Wegen der tiefen Temperaturen in der ersten Dezemberhälfte stieg vor allem die Arbeitslosigkeit am Bau deutlich, sie ist für ein Fünftel des Arbeitslosen-Zuwachses verantwortlich. Zusätzlich drückt die Rezession im Euro-Raum auf die heimischen Exporte und die Arbeitsplätze in der Industrie. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit in den klassischen Industrie-Bundesländern Oberösterreich und Steiermark fiel daher entsprechend hoch aus.

Erfreulich an den unerfreulichen Zahlen: In der EU ist Österreich mit einer Arbeitslosenrate von 4,3 Prozent (nach EU-Berechnung) weiterhin das Land mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit. Im Durchschnitt ist jeder zehnte EU-Bürger ohne Job. Und die Jugendarbeitslosigkeit ist mit 8,5 Prozent hinter Deutschland (8,1 Prozent) die zweitniedrigste in der EU.