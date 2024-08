Arbeitslosigkeit in Österreich steigt, aber eine Job-Krise ist nicht in Sicht

Arbeitsmarktexpertin Julia Bock-Schappelwein vom WIFO oder Helmut Hofer vom IHS sagen unisono, die aktuelle Arbeitsmarktentwicklung – also die steigende Zahl von Menschen auf Jobsuche bei weniger offenen Stellen – sei ganz klar ein Abbild der Konjunktur. Und sie hängen sofort ein „Aber“ an.

Denn: Auch im Gesamtjahr 2024 wird lediglich eine Arbeitslosenquote von 6,9 Prozent erwartet, was unter dem Niveau vergangener Jahre liegt. Schaut man sich dazu die Juli-Werte seit 2012 an (siehe Grafik), so fällt auf, dass die aktuellen 6,4 Prozent unter dem oft zitierten Vorkrisenniveau von 2019 liegen. In Wahrheit gab es nur zwei echte Ausreißer nach oben: Die Flauten-Jahre 2015/’16 und das Corona-Jahr 2020 mit rund acht bzw. mehr als neun Prozent.

Für Hofer spiegelt die Arbeitsmarktentwicklung den schon länger anhaltenden Fachkräftemangel sowie die demografische Entwicklung in Österreich wider. Soll heißen: In den nächsten Jahren schrumpft die Erwerbsbevölkerung zwischen 20 und 65 jedes Jahr um rund 20.000 Menschen. Es werde daher für Unternehmen zunehmend schwierig, geeignetes Personal zu finden. Die Betriebe bauen daher ihr Belegschaften nicht so stark ab, wie sie es in der Vergangenheit bei einer ähnlich tristen Wirtschaftslage vermutlich getan hätten.