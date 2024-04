Studie: Jobgarantie wirkt gegen Langzeitarbeitslosigkeit

Die Langzeitarbeitslosigkeit ist in Österreich wieder im Steigen begriffen. Ende März waren rund 80.000 Menschen über ein Jahr lang auf Jobsuche. Der Anteil der langzeitbeschäftigungslosen Personen liegt derzeit bei 28 Prozent der Arbeitslosen und ist damit doppelt so hoch wie vor 15 Jahren. Besonders davon betroffen sind ältere und gesundheitlich beeinträchtigte Personen.

Die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt ist für diese Gruppe herausfordernd. Ein wirksames Mittel ist die Arbeitsplatzgarantie, geht aus einer Studie am Institut für Soziologie der Universität Wien hervor. Die Begleitstudie „Marienthal.reversed“ befasste sich mit dem Modellprojekt Marienthal des AMS Niederösterreich. Bei diesem Projekt erhielten 112 Langzeitbeschäftigungslose dreieinhalb Jahre lang einen geförderten Arbeitsplatz in der Gemeinde, etwa in der Grünraum-Pflege, Büro- oder Handwerksarbeiten. Das Ergebnis des Projektes fällt überwiegend positiv aus. Schon zuvor kam die Universität Oxford zu einem ähnlichen Ergebnis: