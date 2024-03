AMS-Wien-Chef: "Schaffen fünf bis sechs riesige Schulen für Arbeitslose"

Die meisten Flüchtlinge kommen nicht wie 2015 aus Syrien direkt, sondern aus Lagern im Libanon oder der Türkei und haben oft keinerlei Schulausbildung. Wir schätzen, dass bis zu zwei Dritteln nicht alphabetisiert sind, also nicht in lateinischer Schrift, und viele auch nicht in ihrer Muttersprache. Das ist anders als 2015, wo das Bildungsniveau deutlich höher war.

Das größte Plus gibt es bei den arbeitslosen Asylberechtigten. Warum gelingt es nicht, sie besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren?

Weil Deutsch-Kurse allein nicht reichen, werden jetzt eigene Jugendcolleges mit Ganztagsbetreuung geschaffen werden. Was wird da genau gemacht? Ziel ist es, die Teilnehmer so ausbildungsfit zu machen, dass sie eine Lehrstelle annehmen können. Es werden bis zu 7 Stunden am Tag verschiedene Bereiche, wie Basisbildung, digitale Kompetenz und Werteschulungen abgedeckt. Also welche Werte hat die EU, was erwartet man sich von Zuwanderern usw. Der Ausbildungsprozess soll maximal 1,5 Jahren dauern.

Wie viele Plätze wird es in diesen Colleges geben?

Wir haben hier Plätze für 5.000 Asylberechtigte, wobei 4.000 für unter 25-Jährige vorgesehen sind. Wenn wir es genau nehmen, sind das fünf bis sechs riesige Schulen, die das AMS da schafft. Die Ausschreibungen laufen gerade, die Colleges starten Anfang September. Wir versuchen jetzt schon, Teilnehmer vorauszuwählen. Die Maßnahmen sind dann verpflichtend. Es wird daher Konsequenzen geben, in der Regel bei der Mindestsicherung (gekürzt oder ausgesetzt, Anm.).