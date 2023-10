AMS erhält mehr Geld für Integration von Flüchtlingen

Vollzeitmaßnahmen

Der Großteil des zusätzlichen Budgets – insgesamt 75 Millionen Euro – fließt in eine intensivere Betreuung von jungen Flüchtlingen, um sie rascher in den Arbeitsmarkt zu integrieren. In den vergangenen Monaten seien pro Monat rund 1.000 Asylberechtigte zusätzlich zum AMS gekommen, etwa die Hälfte davon sei unter 25 und könnte von der speziellen Förderung profitieren, schätzt Kocher.

Wie AMS-Chefin Petra Draxl zuletzt im KURIER-Interview erläuterte, soll es für junge Flüchtlinge mehr verbindliche Vollzeitmaßnahmen geben, bei denen sie sowohl Deutsch-Kenntnisse erwerben als auch Berufspraktika absolvieren sollen. Der Vorteil: Die Jugendlichen haben eine geregelte 35- oder 36-Stunden-Woche und sind danach besser für einen Job oder eine Lehrstelle qualifiziert. In Wien, wo zwei Drittel aller Asylberechtigten gemeldet sind, gibt es diese Form von Jugendkollegs bereits.