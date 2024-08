Arbeitslosigkeit im Juli um zehn Prozent höher als im Vorjahr

Der heimische Wirtschaftsmotor stottert . Österreichs Wirtschaft stagniert bereits das achte Quartal in Folge, zeigt die Schnellschätzung des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) von Dienstag. Sorgenkinder sind die Bauwirtschaft und die Industrie.

Arbeitslosigkeit stieg im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent

Die schwache Wirtschaftslage bremst den Arbeitsmarkt weiterhin und hat im Juli zu einem Anstieg der Arbeitslosen geführt. Ende Juli waren 341.769 Personen beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet, im Vergleich zum Juli 2023 war das ein Plus von 31.187 Personen oder 10 Prozent, gaben das Arbeitsministerium und das AMS am Donnerstag bekannt.

Die Arbeitslosenquote betrug Ende Juli 6,4 Prozent. Das sei die drittniedrigste Arbeitslosenquote der letzten zehn Jahre.