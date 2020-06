Arbeitskosten in Österreich im oberen Drittel der EU

Die preisliche Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft könne nur auf Basis der Entwicklung der Lohnstückkosten, dem Verhältnis von Arbeitskosten zu Arbeitsproduktivität, gemessen werden, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht über Arbeits- und Lohnstückkosten des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), das zur gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung gehört.

Differenz

Die Arbeitskosten je Stunde liegen in Österreichs Privatwirtschaft bei 35 Euro und damit deutlich über dem Durchschnitt des Euroraums (31,3 Euro) oder der EU (27,8 Euro). Etwas höher sind sie in Deutschland und Frankreich, am höchsten in Dänemark mit 46 Euro. Am unteren Ende liegen Bulgarien und Rumänien mit sechs bis sieben Euro, aber auch in Österreichs Nachbarländern Ungarn, Slowakei und Tschechien betragen die Kosten je Stunde nur in etwa ein Drittel der österreichischen.