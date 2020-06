Mehrwertsteuersenkung als "bürokratischer Super-GAU"

Durch die Vorschriften zur rechtskonformen Rechnungslegung mittels QR-Code seien aber vier unterschiedliche Steuersätze gar nicht möglich, so Knasmüller. „Hier werden die Kassenprogramme eventuell umprogrammiert werden müssen“. Dass dies in der kurzen Zeitspanne gelingt, hält er für unwahrscheinlich. Allerdings habe das Finanzministerium den Kassenherstellern Flexibilität zugesichert, damit möglichst wenig geändert werden müsse.

Aufwendig ist auch die neue Preisauszeichnung, zumal durch die Weitergabe der Steuersenkung meist unrunde Preise entstehen, die die Konsumenten nicht gewohnt sind. „98 Prozent aller Preisschilder in Österreich sind noch nicht digital“, weiß Zoglauer. Er rätselt noch darüber, ob und wie die Unternehmen die Steuersenkung bei den Preisangaben berücksichtigen werden: Die Preise gleich belassen und Rabatte abziehen oder jedes Produkt mit herabgesetzter Mehrwertsteuer neu bepreisen.

Freie Preisbildung in Deutschland

In Deutschland sprechen Steuerexperten ob der nötigen Umstellungen von einem „bürokratischen Super-GAU“. Dort wurde die Senkung des Mehrwertsteuersatzes von 19 auf 16 bzw. 7 auf 5 Prozent ab 1. Juli bis Jahresende schon beschlossen. Nach einem ersten Aufschrei aus der Wirtschaft lenkte die Regierung jetzt ein und erlaubt den Unternehmen, ihre Preisschilder gleich zu belassen. Stattdessen könne den Kunden an der Kassa pauschal ein Rabatt abgezogen werden. Das Recht zur freien Preisbildung ist in Deutschland nicht aufgehoben. Es steht also jedem Unternehmen frei, die Mehrwertsteuersenkung an die Konsumenten weiterzugeben.