GoStudent weist die Vorwürfe zurück und entgegnete gegenüber dem Standard , dass Tutoren ihre Dienste selbstständig über die Plattform anbieten. Man fungiere als Vermittler, Gehalt käme vom Kunden. Es gebe eine Auszahlungsfrist von fünf Tagen, um auf Anpassungen zu reagieren und internationale Auszahlungsprozesse zu koordinieren.

Das Vorzeige-Start-up hat bisher knapp 600 Mio. Euro bei Investoren eingesammelt und wurde zuletzt mit 3 Mrd. Euro bewertet. Kein anderes Start-up in Österreich hat eine höhere Bewertung. Im März kündigte GoStudent eine große USA-Expansion an, im April wurde ein Standort in Rom eröffnet.