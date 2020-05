Arbeitsbedingungen: Amazon unter Beschuss

Der Internet-Versandhändler Amazon ist in Deutschland wegen miserabler Arbeitsbedingungen in seinem Versandzentrum in die Kritik geraten. Die Ausstrahlung einer ARD-Dokumentation am vergangenen Mittwoch über den teils erschütternden Alltag Tausender Leiharbeiter, die aus Spanien oder Polen nach Deutschland gekommen sind, hat sogar die Politiker aufgerüttelt.