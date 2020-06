Amazon präsentiert neuen Kindle Fire HD

Hochauflösend und schnell

Mit dem Kindle Fire HD stellte Amazon-CEO Jeff Bezos zunächst das 8,9 Zoll-Modell vor. Das IPS-Display hat eine Auflösung von 1920 mal 1200 Bildpunkten und somit eine Pixeldichte von 254 ppi. Unklar blieb bis zuletzt, ob die 7 Zoll-Variante auch über einen HD-Bildschirm verfügen wird. Ein eigens entwickelter Polarisationsfilter soll Spiegelungen deutlich reduzieren und den Blickwinkel spürbar erhöhen. Als Prozessor kommt der TI OMAP 4470 zum Einsatz, ein Dualcore-Modell, das laut Amazon deutlich schneller als Nvidias Tegra 3 sei. Ebenfalls erhällt es als erstes Tablet die Dolby Digital Plus-Technologie.

Um WLAN-Probleme zu vermeiden, erhält der Kindle Fire HD zwei Antennen, die die beste Verbindung auswählen sollen und im Dual-Band-Modus (2,4/5 GHz) funken. Dadurch sei die WLAN-Verbindung im Vergleich zum aktuellen iPad um 41 Prozent schneller. Das Tablet ist mit 8,8 mm ungemein dünn und soll knapp 570 g wiegen.

Das 7-Zoll Modell mit 16 GB internem Speicher wird 199 US-Dollar kosten, die 8,9 Zoll-Variante mit der gleichen Menge an Speicher 299 US-Dollar. Des weiteren wurde eine Variante mit LTE und 32 Gigabyte Speicher angekündigt, die knapp 499 US-Dollar kosten soll. Mit dem LTE-Modell geht Amazon auch unter die Mobilfunkanbieter, denn für 50 US-Dollar im Jahr erhalten Kunden monatlich 250 MB Datenvolumen, 20 GB Cloudspeicher sowie einen 10 Dollar Appstore-Gutschein. Die Geräte werden ab dem 20.November in den USA verfügbar sein.

Aufbesserung für den alten Kindle Fire

Der alte Kindle Fire erhält ebenfalls ein Upgrade von Amazon. Dieser hat nun die doppelte Menge an RAM verbaut und soll um knapp 40 Prozent schneller sein. Ebenso sei der Akku deutlich stärker. Nähere Angaben wurden nicht gemacht. Das Beeindruckende ist allerdings der Preis, denn der Kindle Fire kostet zukünftig nur mehr 159 US-Dollar und soll bereits am 14.September in den USA erhältlich sein.

Das Vorgängermodell des Kindle Fire ist bereits seit vergangener Woche nicht mehr bei Amazon erhältlich und hat es bislang noch nicht nach Österreich geschafft. In den USA nimmt der Kindle Fire laut Amazon bereits 22 Prozent des hart umkämpften Tabletmarktes ein und liegt damit nur mehr hinter dem iPad von Apple.