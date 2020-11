Arbeitnehmer berichten, dass ihre Chefs Covid-19 verharmlosen

Fürsorgepflicht

AK-Präsident Kalliauer: „Diese Auflistung an Erzählungen von AK-Mitgliedern am Telefon gibt uns einen Eindruck davon, was sich in manchen Betrieben abspielt. Ich appelliere an die Unternehmer, dafür zu sorgen, dass ihre Beschäftigten vor Corona geschützt werden. Sie haben schließlich eine Verantwortung im Rahmen ihrer gesetzlichen Fürsorgepflicht. Es kann nicht sein, dass die Menschen Ausgangsbeschränkungen, Schulschließungen und die Reduzierung sämtlicher privater Vergnügen erdulden müssen - in der Arbeit hingegen offenbar alles egal ist. So werden wir die Pandemie in Österreich nicht in den Griff bekommen!“