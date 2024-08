Die Arbeiterkammer Wien (AK Wien) hat bei ihren Beratungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer festgestellt, dass sich Sozialbetrug in bestimmten Branchen häuft. Im Baugewerbe, in der Leiharbeit, der Gastronomie, der Reinigung und im Transportgewerbe verzeichneten die AK-Experten die meisten Verstöße, teilte diese am Dienstag vor Journalisten mit. Daher will die AK Wien mit einer Stabsstelle Betrugsbekämpfung systematisch gegen Sozialbetrug durch Unternehmen vorgehen.