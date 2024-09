Arbeiterkammer kritisiert Regierung: "Wohnen wird zum Luxus"

Wohnen ist immer mehr mit Unsicherheit und einem enormen Kostendruck verbunden. Die aktuelle Bundesregierung habe auf diesem Gebiet in den vergangenen fünf Jahren nicht für Entspannung gesorgt , heißt es in einer neuen Analyse der Arbeiterkammer. Wegen massiver Bautätigkeit gebe es eigentlich ein Überangebot an Wohnungen. Dadurch sollten die Preise eigentlich sinken, sagt Wohnexperte Lukas Tockner von der AK Wien. Stattdessen verzeichne man von 2019 bis 2023 eine durchschnittliche Mieterhöhung von 23 Prozent (zum Vergleich: Verbraucherpreise plus 24 Prozent), Wohnungskaufpreise seien um 29 Prozent gestiegen. "Was hier vorliegt, ist ein Marktversagen."

Untragbar sei auch die Bestrafung von Mietwucher : "Derzeit klagt etwa einer von hunderten Mietern einen Vermieter. Bekommt er Recht, erhält nur er Geld zurück, die anderen Mieter aber nicht. Das ist eine Einladung zur Illegalität ." In anderen Ländern, etwa Deutschland, gebe es in solchen Fällen saftige Strafen. Die Arbeiterkammer fordert eine "echte, wirksame Mietpreisbremse" von der nächsten Bundesregierung.

Ansonsten aber sei die Bundesregierung an der Senkung der Wohnkostenbelastung gescheitert , sagt Thomas Ritt von der AK Wien. Von 46 im Regierungsprogramm verankerten Punkten zum Thema Wohnen seien am Ende 40 offen geblieben. Die wichtigsten: Eine Novellierung des Mietrechts, mehr Wohnbauförderung, die Bereitstellung öffentlicher Grundstücke für den geförderten Wohnbau und ein faires Mietrecht. "Befristete Mietverträge sind ein Übel der letzten Jahre", sagt Ritt. "Sie sind unfair und teuer."

Im Schnitt geben österreichische Haushalte rund 20 Prozent ihres Einkommens für Wohnen aus (in Mietwohnungen und in Städten ist der Anteil höher). Laut Obrowsky sei der Anteil deutlich geringer als in anderen europäischen Ländern. Laut Tockner sei er aber irreführend. Es gebe viele Haushalte, die in abbezahlten Eigentumswohnungen oder in sozialen Mietwohnungen leben. Außerdem werden Tilgungsraten für Kredite aus den Wohnkosten herausgerechnet. Das alles senke den Schnitt.

Bauwirtschaft will Lockerung der Kreditrichtlinien

Die Mehrheit der heimischen Parteien will die Wohnbauförderung reformieren, plant aber keine Erhöhung des dafür vorgesehenen Budgets. Das zeigt sich in einer Befragung vor der Nationalratswahl der Initiative "Mehr Zuhaus' in Österreich" der heimischen Bauwirtschaft. Ihr ist die KIM-Richtlinie auch ein besonderer Dorn im Auge. Sie legt fest, dass Käufer 20 Prozent des Kaufpreises ihrer Wohnung oder ihres Hauses als Eigenkapital nachweisen müssen. Daran scheitere ein Großteil der österreichischen Jungfamilien.