Alarmierende Zahlen: Jeder Fünfte unter 30 hat Schulden in Österreich

Mit drei Prozent ist die Teuerung in Österreich nach wie vor hoch. Vor allem im Vergleich mit anderen Euro-Ländern. In Italien lag sie zuletzt bei nicht einmal einem Prozent, in Finnland bei einem halben Prozent.

Die Inflation bereitet zahlreichen Menschen hierzulande finanzielle Schwierigkeiten und Sorgen. Auch jungen Menschen. Laut einer Erhebung der Arbeiterkammer (AK), dem sogenannten Jugendmonitor, ist die finanzielle Lage für 30 Prozent der 16- bis 29-Jährigen "schwierig".