Aqua senza gas: San Pellegrino auf der Suche nach Kohlendioxid

Der Grund ist der Mangel an Kohlendioxid, ein notwendiges Element für das kohlensäurehaltige Wasser, das in der ganzen Welt bekannt ist. Im Jahr 2021 erreichte der Konzern mit Sitz in Bergamo mit 3,5 Mrd. Flaschen und einem Umsatz von 878 Mio. Euro wieder das Produktionsniveau von vor der Pandemie.

"Trotz des allgemeinen Problems der Rohstoffknappheit, das alle Sektoren betrifft, und der weiterhin äußerst schwierigen Situation für die CO2-Produzenten sucht das Unternehmen weiterhin nach neuen Versorgungswegen, um so schnell wie möglich zu einem normalen Produktionsfluss zurückzukehren", teilte das Unternehmen in einer Presseaussendung mit.

Kein CO2 zu finden

CO2 ist ein Nebenprodukt des Ammoniaks, das von Chemiekonzernen zur Herstellung von Düngemitteln, technischen Kunststoffen und Dieselabgasen verwendet wird. Große Chemieunternehmen haben angesichts der steigenden Energiekosten ihre Produktion zurückgefahren.