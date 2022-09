Laufen für das Lebenselixier Wasser

400 Brunnen, vier Kindergärten und drei Schulen, errichtet in Kambodscha. Das ist die Bilanz eines besonderen ehrenamtlichen Engagements. Vor zwölf Jahren veranstaltete Fritz Kieninger den ersten Fünf-Brücken-Lauf, seitdem hat sich viel getan. Gestern wurde mit Start in Steyrermühl gelaufen.

„Vor vielen Jahren lernte ich hier in Österreich meinen Freund Kao Savuth kennen. Er erzählte mir viel von seiner Heimat, nahm meine Familie und mich schließlich mit in sein Land und in sein Dorf. Dort habe ich zum ersten Mal gesehen, dass ein alter Mann zu einer Drecklache ging und daraus trank. Das war schrecklich“ Daheim ging es los mit Plänen: „Wir wollten unbedingt helfen, Brunnen zu bauen“, erinnert sich der 61-jährige Sportler. So kam die Idee, die Lust an der Bewegung mit der Freude am Helfen zu verbinden und der Verein „KaKiHe“ wurde gegründet. Die Startgelder der Läufer gehen zur Gänze an humanitäre Projekte in Kambodscha.