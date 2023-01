Apple-Chef soll deutlich weniger verdienen

Für das laufende Geschäftsjahr ist nun eine Vergütung von 49 Mio. Dollar vorgesehen, davon 40 Mio. Dollar in Form von Aktien. Während bisher bei der Hälfte der Anteile die Vergabe vom Geschäftsverlauf abhing, werden es nun 75 Prozent sein. In den folgenden Jahren werde die Quote mindestens genauso hoch bleiben, betonte der Verwaltungsrat. Einige große Anteilseigener hatten eine Änderung in diese Richtung gefordert.

Höhe des Einkommens hängt vom Aktienkurs ab

Wie hoch das tatsächliche Einkommen des Apple-Chefs ausfallen wird, hängt unterdessen auch vom Aktienkurs ab. Für das vergangene Jahr hatte der Verwaltungsrat ein Einkommen von 84 Mio. Dollar angepeilt, davon 75 Mio. Dollar in Aktien. Die Anteilsscheine waren dann am Ende aber mehr wert.