Apeiron-Chef: "Regierung muss uns mehr unter die Arme greifen"

Wie lange wird die Phase-3-Studie dauern und mit wem wird sie umgesetzt?

Wir vermuten, dass wir bis Jahresende schon erste Ergebnisse aus der Phase-3-Studie haben werden. Wo sie stattfinden wird, hängt von den Partnern ab. Wie reden auch mit Pharmafirmen. Wenn das Geld aus den USA kommt, wird die Studie halt in den USA sein. In der Phase 2 haben wir viel in Österreich gemacht, weil wir auch viel Fördergeld erhalten haben.

Was wünschen Sie sich von der Regierung?

Die muss uns mehr unter die Arme greifen, wie in anderen Ländern auch. Biontech bekam eine namhafte Summe vom deutschen Staat für die Entwicklung des Impfstoffes, das fehlt uns hier in Österreich einfach. Ich rege die Schaffung eines eigenen Fonds für die Biotech-Industrie mit staatlicher Beteiligung, etwa über die ÖBAG, an. Daran könnten sich auch Private beteiligen.