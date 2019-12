Nicht für die Katz: So vermehrt sich Ihr Geld bis 2030

Langer Zigarettenspitz, Bubikopf, Fransenkleid und Charleston – das fällt vielen ein, wenn es um die 1920er-Jahre geht. So golden, wie die Zwanziger oft genannt werden, war dieses Jahrzehnt allerdings nicht. Bis 1923 herrschte Hyperinflation. Die Hochkonjunktur gab es nur in den Jahren 1926 bis ’28, dann folgten Börsenkrach und Weltwirtschaftskrise. In den guten Jahren gab es allerdings etliche Neuheiten, die die Konjunktur so richtig in Schwung brachten. Dazu gehörte die Industrieproduktion mit Fließbandarbeit. Dadurch wurden viele Produkte – vom Haushaltsgerät bis zum Auto – für die Massen erst erschwinglich. Und neue Jobs konnten entstehen.

Die neuen Zwanziger

Demnächst beginnen die nächsten 20er-Jahre. Welche sind die Trends, die diese Dekade überdauern werden – und sich daher für die langfristige Geldanlage eignen? Laut Experten gibt es einige Megatrends, mit denen sich Anleger auseinandersetzen sollten. Dazu zählt der demografische Wandel.