Anlageexperte Thomas Schmid: „Kryptowährungen werden für alle interessant“

Leider sei es immer noch der Fall, dass sehr viel Geld auf Sparbüchern oder Girokonten liege. Manchmal auch mehr als 100.000 Euro, „da gibt’s nix dafür“, im Gegenteil, Firmenkunden müssten sogar Strafzinsen zahlen.

Sachwerte besser

Besser wären Investments in Sachwerte, also Immobilien, Gold oder Diamanten, aber auch Aktien bzw. Investmentfonds. You will like it hat dazu selbst zwei Fonds konzipiert, die von Schiketanz Capital Advisors bzw. der Semper Constantia Privatbank verwaltet werden. Der Alpin Global Basic baut auf einer wertsichernden Anlagestrategie auf (aktuell sind nur 25 Prozent in Aktien veranlagt, der Rest in Anleihen und am Geldmarkt). In den vergangenen zwölf Monaten konnte der Fonds knapp 20 Prozent an Wertzuwachs verzeichnen. Offensiver gestaltet ist der Alpin Global Trend, der etwas schwächer performte.

Generell sind bei You will like it Investoren mit einem Anlagevermögen ab 100.000 Euro gefragt, wobei es auch Sparpläne ab 50 Euro (in Fonds oder Gold) gibt. Schmid und sein knapp 20-köpfiges Team betreuen knapp 100 Anleger mit einem Gesamtvermögen von rund 100 Millionen Euro.