Anklage im CASAG‑Komplex gegen Sigi Wolf und Ex-Minister Schelling

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) bringt Bewegung in einen der heikelsten Verfahrenskomplexe der jüngeren österreichischen Wirtschafts- und Politikgeschichte. Im sogenannten CASAG‑Komplex wurde nun beim Landesgericht für Strafsachen Wien Anklage gegen drei Personen erhoben. Im Zentrum der Vorwürfe stehen der Industrielle Siegfried Wolf und der ehemalige Finanzminister Hansjörg Schelling und eine Finanzamtsleiterin. Ein Unternehmer und sein Steuerproblem Ausgangspunkt des Verfahrens ist ein Antrag des Unternehmers Siegfried Wolf auf Steuernachsicht in Höhe von rund 630.000 Euro. Wolf, der in der Vergangenheit in führenden Funktionen bei internationalen Industriekonzernen tätig war und als politisch bestens vernetzter Manager gilt, brachte den Antrag 2018 bei einem Wiener Finanzamt ein. Zuständig war damals eine Finanzamtsleiterin, die ihrerseits mitten in einem Bewerbungsverfahren um die Leitung eines anderen Finanzamts stand. Laut Anklage der WKStA soll Wolf der Beamtin bei einem Treffen auf der Autobahnraststation Guntramsdorf ein Angebot gemacht haben: Unterstützung bei ihrer Karriere gegen eine wohlwollende Entscheidung in seiner Steuersache.

Genehmigung gegen interne Bedenken Die Anklage zeichnet das Bild eines Abgabenverfahrens, das nicht den üblichen Regeln folgte. Die Finanzamtsleiterin soll – so die Staatsanwaltschaft – interne fachliche Bedenken ignoriert und Schritte gegen die Rechtsansicht ihres Stellvertreters veranlasst haben. Sechs Wochen nach dem ersten Treffen genehmigte sie die beantragte Steuernachsicht. Auffällig aus Sicht der Ermittler: Weder das persönliche Treffen noch der intensive Nachrichtenaustausch zwischen der Beamtin und dem Unternehmer wurden im Akt dokumentiert. Auch andere mit dem Verfahren befasste Beamte sollen über diese Kontakte nicht informiert gewesen sein.

Einflussnahme bis ins Ministerium Doch damit endet die Geschichte nicht. Laut Anklage habe Siegfried Wolf im Gegenzug seine zugesagte Unterstützung eingelöst. Er soll auf den damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, Einfluss genommen haben – zugunsten der Finanzamtsleiterin und ihrer Karrierepläne. Schmid war zu diesem Zeitpunkt nicht nur oberster Beamter im Ministerium, sondern zugleich Kabinettschef des damaligen Finanzministers. Der Fall weitet sich damit von einer mutmaßlichen Einzelentscheidung in einem Finanzamt zu einem Vorgang aus, der bis in die obersten Ebenen der staatlichen Verwaltung reicht.

Hansjörg Schelling im Visier Besondere Brisanz erhält das Verfahren durch die Anklage gegen Hansjörg Schelling, der von 2014 bis 2017 als Finanzminister amtierte. Die WKStA wirft ihm vor, nach dem Ende seiner Ministerzeit versucht zu haben, Thomas Schmid zur parteilichen Einflussnahme zugunsten von Siegfried Wolf zu bewegen. Ziel soll gewesen sein, einen Erlass der Steuerschuld zu erreichen. Schelling ist damit nicht wegen einer eigenen Amtsausübung angeklagt, sondern wegen der versuchten Bestimmung zum Amtsmissbrauch. Der Vorwurf: Auch ehemalige Spitzenpolitiker könnten ihre Netzwerke nutzen, um staatliche Entscheidungen im Sinne wirtschaftlich mächtiger Akteure zu beeinflussen.

Höchstgericht hebt Entscheidung auf Die steuerliche Entscheidung selbst hatte bereits vor Beginn der WKStA‑Ermittlungen ein juristisches Nachspiel. Die Fachaufsicht des Finanzministeriums meldete den Vorgang als mutmaßlich strafrechtswidrig, ein erstes Verfahren wurde jedoch eingestellt – unter anderem, weil entscheidende Nachrichten damals noch nicht vorlagen. Später hob das Bundesfinanzgericht die Steuernachsicht als rechtswidrig auf, der Verwaltungsgerichtshof bestätigte diese Entscheidung. Die steuerliche Grundlage der Affäre ist damit höchstgerichtlich beseitigt.

Politische und wirtschaftliche Dimension Die nun erhobene Anklage wurde nach Genehmigung durch die Oberstaatsanwaltschaft Wien und das Justizministerium eingebracht, nachdem auch der Weisungsrat befasst worden war – ein Hinweis auf die politische Sensibilität des Falls. Für die Wirtschaft ist der CASAG‑Komplex mehr als eine strafrechtliche Causa. Er wirft Fragen nach Transparenz, Nähe zwischen Spitzenmanagern und Politik sowie nach der Integrität staatlicher Entscheidungsprozesse auf. Für die Politik wiederum geht es um Glaubwürdigkeit und den Umgang mit einflussreichen Persönlichkeiten nach dem Ausscheiden aus dem Amt.