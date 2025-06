38 Beschuldigte: Was beim Casag-Komplex noch offen ist

Das Ermittlerteam bei der Behörde besteht aus sieben Oberstaatsanwälten, drei Wirtschaftsexperten und einem Teamleiter, die in sechs offenen Verfahrenssträngen gegen insgesamt 38 Beschuldigte ermitteln, wobei sich manche überschneiden.

Der Aufwand, der betrieben wurde und wird, ist tatsächlich enorm: Seit Mai 2019 wurden an rund 90 Standorten Beweismittel sichergestellt, darunter 420 elektronische wie etwa Handys und Laptops. 330 Berichte hat die WKStA in dieser Zeit an ihre Oberbehörden geschickt, das entspricht auf die bisherige Dauer umgerechnet ca. einem Bericht pro Woche. Hinzu kommen 172 Rechtsmittel – quasi Beschwerden von Verteidigern gegen die Maßnahmen. Bei 133 wurde im Sinne der WKStA entschieden. Zehn Rechtsmitteln wurde teilweise Folge gegeben, vier gänzlich.