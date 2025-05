Politik-Beobachter Thomas Hofer will den strafrechtlichen Gehalt der Anklage nicht im Detail bewerten. Der ist für die politische Einschätzung aber ohnehin sekundär. "Denn für jede Koalition ist ein solcher Prozess eine Belastungsprobe", sagt Hofer zum KURIER. Das umso mehr, als Wöginger nicht nur in dieser, sondern auch in vergangenen Koalitionen eine zentrale Rolle gespielt hat.

Das bringt das politische Personal bisweilen in eine Zwickmühle. "Wenn ein Abgeordneter in seinem Wahlkreis um Rat oder Hilfe bei der Wohnungs- oder Jobsuche gebeten wird, ist das per sei nichts Unanständiges", sagt Hofer. Die richtige, gewissermaßen: saubere Reaktion des Politikers wäre, den Menschen nüchtern zu erklären, wie sie sich für einen Job offiziell bewerben. "Aber in der Praxis entspricht das oft nicht dem, was sich Bürger erwarten - oder was der Politiker antwortet, weil er von ihnen wiedergewählt werden will."

Hofer appelliert deshalb dafür, Verhaltensänderungen beim politischen Personal, sondern in der Gesellschaft insgesamt zu forcieren. "Denn die Interventionitis kommt nicht nur den Politikern." Vielmehr habe sie eine Entsprechung bei den Wählern, denen es mitunter ganz recht sei, wenn sie bei Politikern intervenieren können.