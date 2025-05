Postenschacher: WKStA klagt ÖVP-Klubchef Wöginger und zwei Beamte an

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) klagt ÖVP-Klubchef August Wöginger und zwei Beamte beim Landesgericht Linz an. Dem Beamten wird Missbrauch der Amtsgewalt vorgeworfen, Wöginger die Anstiftung, wie die Behörde am Donnerstag in einer Aussendung bekanntgab.

In der Causa geht es um die Besetzung des Vorstands eines Finanzamts in Wögingers Heimat, dem Innviertel. Belastet wurde der ÖVP-Klubchef von Thomas Schmid, Kronzeuge in mehreren Korruptionsverfahren gegen ÖVP-Politiker und Unternehmer.