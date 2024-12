260.000 Euro bezahlt: Thomas Schmid ist jetzt offiziell Kronzeuge

Jetzt ist es offiziell: Thomas Schmid, ehemaliger Generalsekretär im ÖVP-geführten Finanzministerium und früherer Chef der Staatsholding ÖBAG, ist Kronzeuge. Schmid sei darüber verständigt worden, dass die WKStA das Strafverfahren gegen ihn "unter Vorbehalt späterer Verfolgung" einstellt, bestätigt ein Sprecher der WKStA am Donnerstag auf KURIER-Anfrage.

Grund ist, dass Schmid den von ihm geforderten Geldbetrag in Summe von 260.000 Euro zur Gänze bezahlt hat. Und zwar in zwei Teilen: Zunächst die 60.000 Euro Geldbuße inklusive eines Pauschalanteils an den Verfahrenskosten und danach noch 200.000 Euro an Teilschadensgutmachung.