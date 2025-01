Casinos-Causa: Keine Bestechung, aber "Klimapflege“ mit Blauen?

Laut Akt wollte die WKStA die Causa offenbar komplett einstellen, erhielt aber eine Weisung, in eine andere Richtung weiter zu ermitteln. In der Fachaufsicht war man der Ansicht, dass – wenn schon kein konkretes Amtsgeschäft nachgewiesen werden konnte – Strache als FPÖ-Chef und Vizekanzler womöglich von der Novomatic „angefüttert“ wurde. Der hoch dotierte Job für FPÖ-Mann Sidlo könnte der „Klimapflege“ gedient haben, um die Blauen positiv zu stimmen. Wobei die Novomatic in einer Stellungnahme im Strafakt festgehalten hat, dass sich die Lage unter Türkis-Blau (Dezember 2017 bis Mai 2019) für sie eher verschlechtert als verbessert habe.

Im Ermittlungsverfahren zur Ursprungscausa (die unter dem Stichwort Causa Sidlo firmiert) hat die WKStA festgestellt: Die besagte Vereinbarung habe es „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ gegeben. Sidlos Bestellung zum Casag-Finanzvorstand „erfolgte ausschließlich aus parteipolitischen Motiven; konkret wegen dessen Nähe zur Regierungspartei FPÖ, wobei die berufliche Qualifikation keine Rolle spielte“, heißt es in einer Aussendung der Behörde. Allerdings konnte den zehn Beschuldigten keine strafrechtliche Verantwortung zugerechnet werden – etwa, weil nicht mit der notwendigen Sicherheit nachweisbar war, was sie über den Deal wussten, wird erklärt.

Drei Jahre Wartezeit

Für Sidlo und neun weitere Beschuldigte ist die Sache ausgestanden – u. a. für den früheren Finanz-Staatssekretär und jetzigen FPÖ-Verhandler Hubert Fuchs, den damaligen Finanzminister Hartwig Löger und für Josef Pröll, Ex-Casag-Aufsichtsrat.

Pröll lässt am Donnerstag wissen, dass er während der fünf Jahre andauernden Ermittlungen gar nicht einvernommen worden sei. Pröll: „Es ist für mich nicht nachvollziehbar, wie ein Verfahren in dieser Dauer ohne relevante inhaltliche Fortschritte bestehen konnte.“

Die WKStA liefert in ihrer Aussendung eine Erklärung mit: So habe man fast drei Jahre mit der Auswertung von Daten warten müssen, weil einige Beschuldigte Widerspruch eingelegt haben. In der Causa seien 70 Zeugen befragt und viele Beschuldigte mehrmals einvernommen worden, während andere erst gegen Ende der Ermittlungen eine Aussage machen wollen. Die letzten Vernehmungen seien erst Mitte 2023 möglich gewesen, im April 2024 schickte die WKStA ihren Vorhabensbericht an die Fachaufsicht. Das Ergebnis liegt jetzt, neun Monate später, vor.