Casinos-Causa: Ermittlungen rund um Vorstandsjob wurden großteils eingestellt

In der Casinos-Causa wurde ein weiteres Kapitel geschlossen. Wie die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte, wurden die Verfahren rund um mutmaßliche Bestechlichkeit gegen

Die FPÖ wiederum soll - in der damaligen türkis-blauen Koalition - die Vereinbarung getroffen haben, dass ihr Mann, Thomas Schmid, im Gegenzug Vorstand der Staatsholding ÖBAG wird.

Der Vorwurf, der in der anonymen Anzeige geäußert wurde: Sidlo, damals FPÖ-Bezirksrat, soll im Mai 2019 den hoch dotierten Posten des Finanzvorstands der Casag erhalten haben, weil es im Hintergrund einen Deal zwischen dem Glücksspielkonzern Novomatic, die im Casag-Vorstand ein Nominierungsrecht hatte, und der FPÖ gegeben habe.

Verantwortung "nicht zurechenbar"

Die WKStA stellt den Verfahrenskomplex nicht komplett ein. Sie kam bei den Ermittlungen nämlich zum Schluss: "Eine Vereinbarung seitens der FPÖ mit dem privaten Glücksspielkonzern hat es mit hoher Wahrscheinlichkeit gegeben. Teil einer solchen Vereinbarung war jedenfalls die Bestellung des vereinbarten Kandidaten zum Casag Vorstandsmitglied." Gegen Ex-FPÖ-Vizekanzler Strache und die zwei Verantwortlichen des Glücksspielkonzerns laufen deshalb die Ermittlungen weiter.

Als Begründung für die nun erfolgten Einstellungen gab die WKStA an, dass den einzelnen Beschuldigten eine jeweilige strafrechtliche Verantwortung nicht zurechenbar gewesen sei.

Auch weitere Ermittlungen gegen Ex-Finanz-Staatssekretär Fuchs - er präsentierte just am selben Tag Details zum Budgetfahrplan der Koalitionsverhandler FPÖ und ÖVP - wurden eingestellt. Ein für einen Glücksspielkonzern verschleiert tätiger Steuerberater habe Anliegen an ihn herangetragen und dafür Vorteile angeboten. Ein solcher Vorteil konnte nicht nachgewiesen werden.