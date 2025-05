Falschaussage-Causa: Ein „Ja“ brachte Sebastian Kurz den Freispruch

„Ich war jahrelang mit Vorwürfen konfrontiert. Jetzt ist das alles in sich zusammengebrochen“, betont er. Er wolle in den kommenden Tagen noch ausführlicher dazu Stellung nehmen, „aber jetzt fahre ich heim zu meiner Familie“. Kurz wurde vor Kurzem zum zweiten Mal Vater. Den rechtskräftigen Schuldspruch seines engen Vertrauten Bonelli kann er nicht nachvollziehen.

Im Prozess wurde Kurz befragt, ob er – sinngemäß – das letzte Wort bei der Besetzung von Aufsichtsräten hatte. Da, so urteilte das Erstgericht, habe er seine Rolle heruntergespielt. In zwei weiteren Anklagepunkten wurde er freigesprochen. In erster Instanz wurde Kurz zu acht Monaten bedingter Haft, Bonelli zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt. Beide beriefen gegen das Urteil – und so traf man sich im Justizpalast wieder.

Hier sieht der Dreiersenat im Oberlandesgericht die Sache anders und zitiert eine Passage aus dem U-Ausschuss. Damals fragte Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper: „Haben Sie allgemein Wahrnehmung zur Frage, wie der Aufsichtsrat besetzt wurde? Waren Sie da selbst eingebunden?“ Die protokollierte Antwort von Kurz: „Ja“, er wisse, „dass es da im Finanzministerium und im zuständigen Nominierungskomitee Überlegungen und Gespräche gab“. Eine tiefer gehende Befragung fiel der abgelaufenen Fragezeit der Abgeordneten Krisper zum Opfer. Der damalige Vorsitzende des U-Ausschusses, Wolfgang Sobotka, beendete die Befragung abrupt: „Die Zeit ist aus – zweite Runde.“