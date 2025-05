Kurz-Prozess: Chronologie vom U-Ausschuss bis zum Freispruch

Ex-Kanzler Kurz freigesprochen: "Es ist alles in sich zusammengefallen"

Nach Ansicht des Oberlandesgerichts sind die damaligen Antworten von Kurz nicht als falsch zu werten. Er habe nicht den Anschein erweckt, vollständig und abschließend ausgesagt zu haben. In seinem Schlusswort hatte der ehemalige Regierungschef, der heute als Unternehmer aktiv ist, immer wieder betont, wie unverständlich der damalige Richterspruch aus seiner Sicht gewesen sei. Er habe sich zwar leider nicht gut genug auf die insgesamt vierstündige Befragung vorbereitet, aber sein Ziel sei immer gewesen, „auf keinen Fall etwas Falsches zu sagen.“

In erster Instanz war Kurz 2024 zu acht Monaten bedingter Freiheitsstrafe verurteilt worden, sein ehemaliger Kabinettschef Bernhard Bonelli zu sechs Monaten bedingter Haft. Bonellis Urteil wurde am 26. Mai 2025 bestätigt.

9. Oktober 2021: Nach weiteren Korruptionsvorwürfen (Stichwort: Beinschab-Tool) tritt Kurz als Kanzler zurück und wechselt als Klubchef in den Nationalrat.

18. Oktober 2023: Der Prozess beginnt unter regem Medieninteresse. Für die mitangeklagte, ehemalige Casinos-Chefin und e instige ÖVP-Vizeobfrau Bettina Glatz-Kremsner endet das Verfahren am ersten Prozesstag mit einer Diversion.

Kurz mit den Anwälten Otto Dietrich und Werner Suppan am 26. Mai 2025

23. Februar 2024: Der Prozess in erster Instanz endet für Kurz mit einem Schuldspruch. Kurz wird zu acht Monaten bedingter Freiheitsstrafe unter einer Probezeit von drei Jahren verurteilt. Sein ehemaliger Kabinettschef Bernhard Bonelli erhielt wegen desselben Delikts eine bedingte Freiheitsstrafe von sechs Monaten, ebenfalls bedingt auf drei Jahre. Das Urteil für Kurz betraf Aussagen zur Aufsichtsratsbestellung in der ÖBAG. In anderen Anklagepunkten gab es Freisprüche - etwa zur Vorstandsbesetzung mit Thomas Schmid.