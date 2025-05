Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat gegen 8.45 Uhr den Justizpalast betreten, um 9 Uhr beginnt im Festsaal seine Berufungsverhandlung.

Vor den wartenden Journalisten und Kameras erklärte Kurz noch einmal, worum es - aus seiner Sicht geht. Um seine strafrechtliche Verurteilung in erster Instanz, das er "nur schwer nachvollziehen" könne. Er thematisiert, dass er verurteilt wurde, weil er im U-Ausschuss 2020 "zwar nichts Falsches", aber nicht vollständig zu seiner Rolle rund um die Staatsholding ÖBAG ausgesagt hat. Kurz sagt, er sei unterbrochen worden.

Zweitens: eine angebliche Befangenheit seines Richters, der schon einmal diszplinarrechtich verurteilt wurde, weil er dem früheren Abgeordneten Peter Pilz Infos gesteckt hat. "Es ist für mich schwer nachvollziehbar, dass dieser Richter meiner sein soll", sagte Kurz.

Was er sich von heute erwartet? "Auf hoher See und vor Gericht ist man in Gottes Hand", sagt er.