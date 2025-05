Kurz vor Gericht: Worum es heute im Justizpalast geht

Und das ist die Stelle, an der die Darstellungen von Kurz und Schmid auseinandergehen: Während der Ex-Kanzler im Ausschuss und auch in der Öffentlichkeit erklärt, er habe den Bestellungsprozess in der ÖBAG nicht wesentlich beeinflusst, sondern sich in seiner Funktion als Regierungschef nur auf dem Laufenden halten lassen, zeichnete Schmid ein anderes Bild: Kurz habe bei der Bestellung der ÖBAG-Posten eine zentrale Rolle gespielt.

Genau das ist auch der Schluss, zu dem der Richter bei der Verhandlung im Vorjahr gekommen ist: Entgegen den Tatsachen habe Sebastian Kurz im U-Ausschuss den Eindruck erweckt, er sein im Detail nicht in die ÖBAG-Bestellungen eingebunden gewesen. Und darin sieht das Gericht den Meineid bzw. die Falschaussage.

Gestützt wird diese Einschätzung von Thomas Schmid, der mittlerweile zum Kronzeugen avanciert ist und Kurz belastet.

Wie will nun der frühere Kanzler das OLG von seiner Unschuld überzeugen?

Die Argumente des Ex-Kanzlers

Im Wesentlichen dienen Kurz dazu zwei Argumentationsstränge: Der eine ist ein semantischer. "Ich wurde nicht verurteilt, weil ich etwas Falsches gesagt habe, sondern weil der Richter meinte, ich hätte zu wenig gesagt", argumentiert Kurz. Als er im U-Ausschuss ausgesagt habe, sei er bei der zentralen, später inkriminierten Aussage unterbrochen worden. "Das wurde im erstinstanzlichen Urteil ignoriert und als Falschaussage umgedeutet." Anders gesagt: Wer eine offene Frage gestellt bekomme, diese beantworte und dabei unterbrochen werde, könne schwerlich als Lügner dastehen.

Ein anderer Punkt ist für Kurz und seine Verteidiger der, wonach das Gericht "zentrale Beweise unzureichend berücksichtigt und in seiner Beweiswürdigung elementare rechtliche Maßstäbe verkannt hat." So sei der vorsitzende Richter zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung disziplinarrechtlich vorbelastet gewesen, weil er unerlaubt vertrauliche Informationen an Peter Pilz weitergegeben habe. Die Verteidiger sehen darin eine klare Befangenheit, der Richter selbst stellte das in Abrede.

Wiegt all das schwer genug, um die Schuldsprüche aufzuheben oder das Verfahren zu wiederholen?

Man wird es an diesem Montag wissen. Das OLG kann die Schuldsprüche bestätigen, das Strafmaß verändern - oder das Verfahren auch (teilweise) an die erste Instanz zurückweisen. Sicher ist: Die Entscheidung fällt heute, denn das OLG will nur drei Stunden verhandeln. Und es ist die letzte Instanz in diesem Verfahren.