Inseraten-Affäre: Verteidiger legen Studie vor - und fordern WKStA und Schmid heraus

Fast zwei Jahre ist es her, dass Thomas Schmid bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ausgepackt und eine Reihe von ÖVP-Politikern, Unternehmern, aber auch Medienleuten gehörig unter Druck gebracht hat. Vor etwas mehr als einem Jahr hat er einen Antrag auf Kronzeugenstatus gestellt. Bis dato ohne Ergebnis. Die WKStA prüft noch immer seinen Antrag.

Ob er den Schutzschirm noch bekommt? Fraglich. Falls nicht, dann würde Schmid für alles, was er in seinem Geständnis offenbart hat, als Mittäter zur Rechenschaft gezogen werden. Gerade, was die mutmaßliche Inseratenkorruption bei den Gratiszeitungen Österreich und Heute betrifft.