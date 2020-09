Androsch: "Lange Kurzarbeit dämpft Produktion“

Was braucht es denn, um die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bekommen?

Die Hilfsmaßnahmen, die beschlossen wurden, müssen endlich ausgezahlt werden. Bis jetzt sind erst maximal 20 Prozent der 50 angekündigten Milliarden ausgezahlt. Das ist ein großes Versagen mit höchst negativen Folgen. Zum Vergleich: In der Schweiz waren schon nach wenigen Wochen 15 Milliarden Franken in der Wirtschaft und 271 Millionen Franken bei den Kunstschaffenden angekommen. Zweitens braucht es ein Konjunkturprogramm, das es in dieser Form bis jetzt nicht gibt, um wie es in der Finanzwirtschaft heißt, „to prime the pump“ (zur Erklärung: Begriff der Finanzwissenschaft für den expansiven Impuls). Das bedeutet, dass man sich unsere Wirtschaft wie eine Wasserpumpe vorstellen muss, die aber ihre Wassersäule, die notwendig ist, verloren hat. Daher pumpt sie jetzt Luft. Wenn man in diese Pumpe wieder ein paar Kübel Wasser schüttet, dann pumpt sie wieder viel mehr Kübel, als man davor hineingeleert hat. Das fehlt bei uns. Auch ein Modernisierungsprogramm, wie die Investition in die Forschung, fehlt. Das sind drei verschiedene Stufen: Akute Hilfe, Heilung und Verbesserung für die Zukunft. Die Deutschen haben ein Zukunftsprogramm erstellt. Bei der EU haben wir uns als einer der vier Geizigen positioniert – und Geiz ist eine Todsünde –, die die Forschung, die Gesundheit und die Umweltinvestments kürzten.

Aber die Regierung pumpt unvorstellbare Summen von Geld in die Wirtschaft. Keiner weiß, wann diese Schulden jemals zurückgezahlt werden sollen. Das reicht nicht aus?

Ich hätte nie wie Sebastian Kurz gesagt: „Koste es, was es wolle“ – sofern es denn überhaupt jemals verwirklicht wird, würde es sicher Sprengstoff bedeuten. Ich bin auch kein Anhänger der Modern Monetary Theory, die gerade eine Renaissance erlebt und meint, Budgetdefizite seien grundsätzlich vernachlässigbar. Augenmaß und Zielorientiertheit sind mir wichtiger. Ich bevorzuge das Motto: „Alles, was nötig ist“, dieses aber rasch umgesetzt, ausreichend, zeitlich begrenzt und zielorientiert. Damit, wenn die Pumpe wieder Wasser pumpt, sie wieder für sich alleine die Aufgabe erfüllen kann und nicht weitere Kübel Wasser benötigt.