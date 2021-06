ams OSRAM verkauft Teil des Nordamerika-Geschäftes

Der an der Schweizer Börse notierte steirische Sensorhersteller ams OSRAM hat das Geschäftssegment Digital Systems in Nordamerika an den US-Beleuchtungshersteller Acuity Brands verkauft.

Abschluss im Sommer

Dabei handelt es sich um einen langjährigen Kunden und Partner, so die Steirer heute. Acuity Brands übernehme das Digital Systems-Geschäft in den USA, Kanada und Mexiko mit rund 1.100 Mitarbeitern.