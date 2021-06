Amazon-Verteilzentrum in Vorarlberg geplant

Neben den bestehenden drei Verteilzentren in Wien bzw. Niederösterreich plant Amazon derzeit auch Verteilzentren in Graz und Klagenfurt. Außerhalb des Großraums Wien arbeitet das Unternehmen hauptsächlich mit der Post zusammen. Dort, wo diese Kapazitäten aufgrund der Kundennachfrage nicht ausreichen, errichtet Amazon eigene Verteilzentren.

Grundgehalt von 12 Euro

In seinen deutschen Versandzentren führt Amazon einen neuen Einstiegslohn von 12 Euro brutto ein. Im Herbst 2022 soll dieser dann auf 12,50 Euro steigen, wie das auf Mitarbeitersuche befindliche Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Lohnerhöhungen soll es mit 1. Juli für sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben, so dass der Brutto-Stundenlohn nach zwei Jahren künftig bei mindestens 13,52 Euro liegt.

Amazon wird von der Gewerkschaft Verdi seit Jahren kritisiert, weil das Management Tarifverträge ablehnt. In diesem Jahr will das Unternehmen in seinen sämtlichen deutschen Bereichen 5.000 neue Stellen besetzen. Weltweit beschäftigt Amazon mittlerweile weit über eine Million Menschen, in Deutschland sind es derzeit 23.000, davon 16.000 in der Logistik.