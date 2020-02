Großrazzia bei Amazon Österreich: Verdacht auf Schwarzarbeit

Die Finanzpolizei startete am Dienstagvormittag eine Großrazzia im Amazon-Paketzentrum in Großebersdorf. Das berichtet die Presse - während Redakteure noch vor Ort an einer Werksführung teilnahmen, standen plötzlich 63 Polizeibeamte vor der Tür. Der Verdacht: "gewerbsmäßige Schwarzarbeit" bei Amazon-Lieferpartnern.

Man hat es also nicht auf Amazon selbst, sondern auf etliche Partnerunternehmen abgesehen, die für das Ausliefern der Pakete zuständig sind. Viele der etwa 500 Fahrer seien offiziell nur geringfügig angestellt - es wird vermutet, dass sie aber in Wahrheit deutlich öfter und länger im Einsatz sind. Zudem hätten die Unternehmen Steuerschulden von mehr als 385.000 Euro angehäuft.