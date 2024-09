US-Gewerkschaftsgründer: "Amazon hat uns unterschätzt"

Chris Smalls wurde 1988 in New Jersey geboren. Nach einer kurzen Karriere als Rapper begann er 2015 im Amazon-Verteilzentrum JFK8 im New Yorker Bezirk Staten Island zu arbeiten. Nach Protesten wegen mangelnder Maßnahmen gegen COVID 19 wurde er entlassen. Als Aktivist betrieb er die Gründung der Amazon Labor Union

Derzeit weilt Smalls als Gast des Festivals für Kunst und Aktivismus „Wienwoche“ in der Bundeshauptstadt. Am Samstag, um 17.00 Uhr, wird er in der Kunsthalle am Karlsplatz über „Grassroot Unionizing“ sprechen.

Infos unter wienwoche.org