Alarmstimmung in der Wirtschaft: Jeder sechste Betrieb erwägt Abwanderung

Die österreichische Wirtschaft steckt weiter in einer angespannten Lage: Hohe Kosten, schwache Nachfrage und ein anhaltender Fachkräftemangel belasten die Unternehmen – und immer mehr denken über eine Abwanderung ins Ausland nach. Laut dem aktuellen Austrian Business Check des Gläubigerschutzverbandes KSV1870 beurteilen nur 48 Prozent der Betriebe ihre derzeitige Geschäftslage als „gut“ oder „sehr gut“. Zwar ist das ein leichter Anstieg gegenüber dem Frühjahr 2025, doch der Wert liegt deutlich unter dem Vorkrisenniveau von mindestens 60 Prozent.

Besorgniserregend: 17 Prozent der Unternehmen – also jeder sechste Betrieb – erwägen, innerhalb der nächsten drei Jahre zumindest einzelne Geschäftsbereiche ins Ausland zu verlagern. Besonders stark betroffen sind Industrie, Warenproduktion, Immobilienwirtschaft sowie Telekommunikation und IT. KSV1870-Chef Ricardo-José Vybiral warnt: „Fehlt eine spürbare Entlastung, droht eine Abwanderungswelle mit dem Verlust zahlreicher Arbeitsplätze.“