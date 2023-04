Zuwenig transparent

Laut seinen Aussagen habe das Handelsgericht Wien festgestellt, dass AUA-Forderungen auf Schadenersatz unbegründet seien und die AUA nicht genug Transparenz über ihre wirtschaftliche Situation zeigte. Die AUA habe den Scheich "listig in die Irre geführt". Der Geschäftsbericht der AUA soll nicht korrekt gewesen sein.

Al Jaber hat schon so manchen juristischen Strauß in Österreich ausgefochten, etwa gegen die Bank Austria. Letztendlich ließ er im Jahr 2020 alle Klagen gegen die Bank fallen, beide Seiten sprachen von einer gütlichen Einigung. Im Jahr 2012 erklärte der österreichisch-saudische Geschäftsmann: "Ich möchte festhalten, dass meine Probleme in Österreich längst gelöst sind. Ich kann nicht umhin, zu sagen, dass hier aus unverständlichen Motiven ein kleiner Krieg gegen mich geführt wurde, den ich gewonnen habe. Bitte sprechen wir nicht mehr über diese Dinge."