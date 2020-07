Al Jaber holt sich Backhausen

In der Vergangenheit hatte Al-Jaber die Nerven seiner Geschäftspartner immer wieder mit nicht eingehaltenen Zahlungsversprechen strapaziert. Backhausen gab sich am Donnerstag betont zuversichtlich. Man habe schon bei Lieferungen an Al-Jabers Grand Hotel an der Wiener Ringstraße gute Erfahrungen mit dem Investor gemacht.

Jetzt hoffen die Wiener, vom Netzwerk des Arabers zu profitieren, der weltweit 60 Luxushotels hat. "Es gibt viele Synergien", meint Reinhard Backhausen. Mit dem frischen Geld solle der Vertrieb ausgebaut werden. Die Wirtschaftskrise und die Konkurrenz aus Asien machen dem 1849 gegründeten Betrieb Probleme. Die Brüder Backhausen bekommen auch im Management Gesellschaft. Al Jabers 26-jährige Tochter Mashael und ein Manager des Investors steigen ins Management ein.