Aktienmärkte: Die Bären sind noch unter Kontrolle

Ein richtiger Bärenmarkt im eigentlichen Sinne sei aktuell ja nur an der Nasdaq zu sehen, versucht Monika Rosen, Börsenexpertin der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft, zu relativieren. „Ab 10 Prozent minus ist es eine Korrektur, ab 20 Prozent ein Bärenmarkt“, erklärt Rosen. Seit Jahresbeginn hat sich der Nasdaq Composite um mehr als 23 Prozent nach unten bewegt.

Hürden

Ansonsten sind durchaus starke Korrekturen nach unten an den Märkten vorhanden, aber nicht im Ausmaß eines Bärenmarkts. Einige Beispiele: Der deutsche DAX hat neun Prozent eingebüßt, der ATX gut 13 Prozent. In den USA ging der S&P 500 ebenfalls um 13 Prozent seit Jahresbeginn nach unten, ebenso wie der Shanghai Composite. „Der S&P war in den vergangenen Tagen intraday an den 20 Prozent dran, hat aber dort nicht geschlossen“, sagt Rosen. „Tech ist also in einem Bärenmarkt, alle anderen eher nicht. Nichtsdestotrotz sind Hürden für den Markt vorhanden.“ Das sind neben dem Krieg die üblichen Verdächtigen: hohe Energiepreise, Inflation, Unsicherheiten zumindest in Asien auch in Hinblick auf Covid.

Wie es an den Märkten weitergeht, ist aktuell schwierig zu prognostizieren. Anlegerinnen und Anlegern jedenfalls rät Rosen, einen langen Atem zu haben und die Nerven zu bewahren. Ähnlich bewertet Friedrich Mostnöck, Chefanalyst der Erste Group, die Lage. „Es ist kein Bärenmarkt, wir testen Trends nach oben.“ In jüngster Zeit seien die Verluste wieder geringer geworden. Er glaubt, dass in nächster Zeit die Börsen moderat zulegen würden und somit das Sparbuch weiterhin übertreffen, auch wenn es 2 bis 3 Zinserhöhungen geben sollte.