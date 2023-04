Top-3 bei geleisteten Arbeitsstunden

In Österreich wird derzeit überdurchschnittlich lange in Vollzeit gearbeitet, wie ein Blick auf die EU-Statistik zeigt. So liegt die durchschnittliche Arbeitszeit für Vollzeitkräfte mit 40,8 Stunden deutlich über dem Schnitt im Euroraum von 39,4 (Eurostat, EU 20).

Österreich belegt damit Rang 3 und gehört damit zu den Ländern mit der höchsten Vollzeit-Stundenzahl. Die AK verweist auf die allein im Vorjahr geleisteten 200 Millionen Überstunden, wovon nur 47,1 Millionen auch tatsächlich gezahlt worden sind.