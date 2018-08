Betriebe entdecken die 4-Tage-Woche

Vier Tage arbeiten, jedes zweite Wochenende vier Tage frei: In Österreich völlig unüblich, in der kleinen Karrosserie-Fachwerkstatt Ferdinand Jandl in Ardagger/NÖ seit 1992 gelebte Praxis: Eine flexible Form der 4-Tage-Woche. „Der Montag ist der ruhigste Tag, da brauche ich nicht so viel Personal. Von Dienstag bis Donnerstag erfolgt dann die Hauptarbeit bei den Autos und am Freitag ist es wieder ruhiger“, schildert Firmenchef Ferdinand Jandl den Wochenrhythmus.

Durch das Einarbeiten eines Arbeitstages pro Woche wird jedes zweite Wochenende um zwei Tage verlängert. Die sieben Mitarbeiter seien mit der 4-Tage-Woche (4 x 9,5 Stunden) sehr zufrieden und auch das Unternehmen profitiere, sagt Jandl. „Die Mitarbeiter wollen ja mehr Freizeit. Einer hat ein Häusel gebaut, der andere nutzt den Montag zum Skifahren, weil weniger los ist.“ Nach anfänglicher Skepsis würde jetzt niemand mehr auf eine 5-Tage-Woche umstellen wollen, auch er selbst nicht. „Ich kann das Arbeitszeitmodell nur empfehlen. Es gibt auch schon Nachahmer in meiner Branche“, fühlt sich Jandl als Trendsetter.