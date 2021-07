AK: Konsumenten profitieren nicht von Corona-Steuersenkung für Gastro

Die coronabedingte Senkung der Mehrwertsteuer für Gastronomie und Hotellerie auf 5 Prozent hat sich nicht in Form von reduzierten Preisen ausgewirkt, das hat eine aktuelle Studie des Wifo ergeben. Auch in vergleichbaren früheren Fällen wurden Steuererhöhungen stärker an Konsumenten weitergegeben als Steuersenkungen, heißt es in der Studie. Die Kosten von geschätzten 600 bis 700 Millionen Euro für 2020 und 2021 seien laut AK als "effektive Unternehmensförderung" zu sehen.