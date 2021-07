Rotes Foyer: Rendi kritisiert "verfehlte Wirtschaftshilfen" der Regierung

Vor etwas mehr als einer Woche brach in der SPÖ mit folgendem Zitat von Hans Peter Doskozil ein interner Machtkampf aus: "Ziel muss es sein, die Sozialdemokratie auf ein Ziel zu fokussieren, wieder zu einen. Das ist nicht leicht. Das hat die ÖVP unter Mitterlehner auch nicht geschafft. In der Phase befinden wir uns."

Was folgte, war ein Gegenschuss von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. Sie warf Doskozil vor, "unehrlich und inkonsequent" zu sein.

Heute, bei ihrem wöchentlichen "Roten Foyer" wollen die Roten wieder mit Inhalten von sich reden machen - und zwar mit Kritik an den "verfehlten Wirtschaftshilfen der Bundesregierung". Die Partei- und Klubchefin will mit SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter an ihrer Seite auch Vorschläge für "notwendige Maßnahmen für mehr Gerechtigkeit" machen.

Hier geht's zum Livestream: